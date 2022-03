La straordinaria mostra interattiva House of Robotics sbarca a Cagliari. Dal 25 marzo al 30 giugno, gli spazi della Manifattura Tabacchi ospitano un’esposizione dedicata al tema della robotica e del rapporto uomo – macchina. Promossa da Opificio Innova, con Innois e il contributo della Fondazione di Sardegna, l’esposizione sarà animate da esemplari di intelligenza artificiale e robotica provenienti da tutto il mondo.

Un evento eccezionale per il capoluogo sardo, un’occasione per far avvicinare adulti e bambini a una realtà affascinante e dalle molteplici applicazioni, sia in campo medico sia in campo industriale, fino alla vita di tutti giorni senza escludere l’affascinate mondo dei giochi. I visitatori potranno ammirare e interagire con Robothespian, il robot umanoide più iconico realizzato da Engineered Arts. Dotato di una gamma espressiva incredibile, i suoi movimenti ed emozioni lo rendono il perfetto robot parlante. Stupirà i visitatori con le sue doti da intrattenitore, su un palco dedicato alle sue performance nella prima stanza della mostra House of Robotics. L’utente potrà interagire in prima persona con Robothespian, selezionando le varie opzioni su un monitor touch screen in cui scegliere le opzioni disponibili.

Grandi e piccini potranno entrare nella stanza immersiva e interattiva, dove sarà possibile interagire con oggetti ed elementi nel mondo virtuale ricreato grazie ad una parete frontale sensorizzata.

Un altro gioiello della mostra è Felix, il robot umanoide creato con scarti di stampanti 2d e pezzi stampati in 3d creato da Nicola Mereu, ingegnere meccanico, appassionato di robotica e meccatronica, collaboratore e socio del FabLab Cagliari. Il cervello del robot è un Arduino nano che controlla i movimenti degli occhi e della bocca, e attraverso un ulteriore upgrade è possibile utilizzare il controllo vocale e sensori di avvicinamento. Felix è stato realizzato prendendo ispirazione dai racconti di Isaac Asimov, padre delle famose leggi della robotica.

House of Robotics mette in mostra anche Comau Esoscheletro, invenzione pensata per ridurre lo sforzo muscolare del lavoratore e migliorarne la postura, salvaguardo la sua salute, prevenendo infortuni, e abbattendo i tempi del ciclo operativo, e Comau e.Do, un robot modulare, articolato multiasse con intelligenza integrata open-source progettato per rendere l’apprendimento, la creazione, l’esplorazione e la programmazione divertenti e più interattivi.

Un oggetto di pura tecnologia, stile e design, è Comau Robot Amico, un passo verso una robotica sempre più precisa ed efficace, un esempio di cooperazione e produttività tra uomo e macchina. AMICO è un concept tecnico e comunicativo voluto da Comau per rappresentare la capacità dei robot di lavorare con la massima precisione e flessibilità. È il simbolo del nuovo paradigma della proposta Comau. Costruito interamente in alluminio e magnesio, Racer3 pesa solo 30 kg, per uno sbraccio massimo di 630 mm e payload di 3 Kg.

Saranno presenti anche i robot collaborativi e-Series UR5e di Universal Robots, che permetteranno di capire l’utilità della robotica per le aziende.

Pensata per il futuro, la e-Series è progettata per crescere insieme alle aziende: un trampolino di lancio per migliorare la qualità del prodotto e la produttività, ed essere sempre un passo avanti alla concorrenza. Programmazione intuitiva, versatilità di utilizzo e una gamma pressoché infinita di possibili componenti aggiuntivi, rendono le e-Series adatta a un immediato utilizzo in produzione indipendentemente dal settore di appartenenza, dalle dimensioni dell’ azienda o dalla natura dei prodotti trattati. La telecamera da polso Robotiq, progettata per eseguire applicazioni industriali con i sistemi Universal Robots, “insegna” alla macchina le nuove parti permettendole di rilevare velocemente le caratteristiche, utilissima in ambienti di lavoro che richiedono assemblaggio di parti.

Grazie ai visori di Realtà Virtuale sarà possibile interagire con un robot che aiuterà il visitatore nello svolgimento di attività semplici, in lingua inglese. Un’attività pensata per introdurre la realtà virtuale a chi ha sempre voluto provare e non ha mai potuto farlo.

Tra le aree allestite anche quella dedicata al gaming, dove si potrà interagire con dei monitor touch che raccontano contenuti e curiosità legate alla robotica, attraverso giochi interattivi come puzzle e memory e quiz. Particolarmente interessante per educatori e studenti è Neuromaker Hand, un prodotto in grado di coinvolgere nell’esplorazione dei campi STEM con una tecnologia facile da implementare e scalare.

La mostra, che ha ricevuto il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari, è aperta di mattina dalle ore 9 alle 14 e il pomeriggio dalle ore 17 alle 20.30. Il giorno di chiusura è lunedì. Il sabato e la domenica l’orario è continuato dalle ore 9 alle 20.30.

È possibile prenotare online il biglietto: https://bit.ly/3q8itNE

Dove? Manifattura Tabacchi, viale Regina Margherita, 33 Cagliari (Spazio Esposizioni Opificio Innova, corte 2, primo piano).