E’ sceso in campo a pochi minuti dal termine della partita con la Macedonia del Nord, sfiorando il pareggio che avrebbe potuto portare gli azzurri ai tempi supplementari. Neppure l’ingresso della punta cagliaritana Joao Pedro, esordiente in maglia azzurra, ha impedito ieri sera l’eliminazione della Nazionale italiana dai Mondiali che si svolgeranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre. Per la seconda volta consecutiva gli azzurri non staccano il biglietto per il Mondiale, per l’attaccante rossoblù la magra consolazione di un breve e sfortunato esordio.

