L’aumento dei contagi dell’ultimo periodo (la Sardegna è ancora l’unica regione italiana ad essere in zona gialla) ha portato l’Aou di Cagliari a sospendere nuovamente le visite ai pazienti negli ospedali del Cagliaritano. “Negli ultimi giorni si è assistito ad un incremento di casi di nuovi contagi da virus SARS-CoV-2. Per questo motivo, la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari ha emanato una disposizione sulle procedure interne per contenere la diffusione del Covid tra i ricoverati”, si legge in una nota dell’azienda. “In particolare sono temporaneamente sospese le visite ai pazienti, a far data dal 26 marzo e fino al 30 marzo 2022 compreso, in modo da poter adottare i necessari accorgimenti, considerata la situazione epidemiologica generata dall’incremento di nuovi casi d’infezione da SARS-CoV-2. I direttori dei reparti potranno derogare alla sospensione delle visite ogniqualvolta le condizioni cliniche del paziente e la situazione ambientale della struttura che dirigono ne determinino la necessità. Inoltre – prosegue la nota . sono confermate tutte le misure già prese in precedenza: utilizzo della mascherina FFP2 all’interno del Policlinico Duilio Casula e del San Giovanni di Dio, effettuazione con cadenza regolare dei tamponi molecolari rinofaringei per tutto il personale sanitario e per i pazienti ricoverati”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it