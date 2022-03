Tre giorni fa avevano rapinato quattro ragazzini quindicenni alla fermata della stazione ferroviaria di Monserrato, San Gottardo. Minacciandoli di gravi ripercussioni, i bulletti si erano fatti consegnare le piccole somme di denaro che le vittime portavano con sé per le loro piccole esigenze.

Per questo motivo ieri due sedicenni di Monserrato, entrambi studenti e domiciliati a Quartu Sant’Elena, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione locale. I due – destinatari di una misura contenuta in un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale dei Minori di Cagliari per il reato di rapina in concorso – sono stati tradotti presso il centro di prima accoglienza per minori di Quartucciu a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.

La circostanziata denuncia delle vittime della rapina e dei loro genitori, le successive verifiche effettuate dai militari dell’Arma sui sistemi di video ripresa presenti in quella zona e un’individuazione fotografica ha consentito di identificare i responsabili del delitto. “In questa circostanza – si legge nella nota dei Carabinieri – si è andati ben oltre il pur deprecabile bullismo e un arresto per rapina non rappresenta un bel modo per intraprendere una vita civile”.

