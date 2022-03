“Togliamo i taser dalla circolazione e proponiamo un più “rinascimentale” uso dell’alabarda”. Lo scrivono polemicamente il segretario regionale del Partito della Rifondazione Comunista Sinistra Europea Sardegna Enrico Lai e il segretario federale per la provincia di Cagliari Alessio Serra a proposito delle pistole ad impulsi elettrici che da alcuni giorni sono in dotazione delle forze dell’ordine cagliaritane.

“Non bastano le ingerenze americane e della NATO nel farci digerire l’incremento delle spese militari al 2% del PIL. Non bastano le loro angherie nei confronti dell’Europa nell’esacerbare il conflitto in Ucraina – scrivono -. Ci trasmettono anche i loro usi e costumi. Purtroppo, non sono solo i classici “ciambelloni”, ma come nella loro indole, strumenti atti ad offendere. La morte di George Floyd, Amir Locke e tanti altri sono frutto di questo atteggiamento rigonfio di violenza. Non possiamo e non dobbiamo diventare come loro perché abbiamo tutta un’altra storia”.

