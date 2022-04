Appalti pubblici, il sindaco di Sanluri è con Locci: “Comuni rischiano di affondare”

In seguito all'appello del sindaco di Sant'Antioco, Ignazio Locci, a non modificare l’attuale prezziario per i lavori pubblici in essere, anche il primo cittadino di Sanluri, Alberti Urpi, fa sentire la sua voce: "Siamo già in difficoltà, si rischia tracollo"