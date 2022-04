Sono i primi anni Cinquanta quando Silvio Carta inizia a dedicarsi alla più tradizionale delle produzioni vitivinicole locali: la Vernaccia di Oristano dando vita a Baratili San Pietro all’omonima azienda; l’ oro ambrato che racconta un territorio e racchiude in sé nobiltà e generosità. La produzione cresce e si rinnova e alla fine degli anni Settanta, l’azienda coglie una nuova opportunità e grazie alle intuizioni del figlio Elio nasce la distilleria per la produzione di liquori e spirits di alta qualità tipici della zona. I frutti della natura diventano prodotti capaci di rappresentare la Sardegna nel mondo con erbe aromatiche e spezie che ritroviamo nelle bottiglie e che negli anni sono diventate un’esperienza di degustazione unica.

L’incontro con Piermario Baule, abile creatore e esperto miscelatore di drink al TBar e Giovanni Argiolas che agli ospiti del TRestaurant racconta la storia e le qualità dei piatti della tradizione è naturale per l’entusiasmo comune di voler parlare di Sardegna attraverso i prodotti di alta qualità che è da sempre anche la scelta del THotel per i suoi ospiti. Vernaccia di Oristano DOC ma anche Mirto ‘riserva’, London Dry Gin, Vermouth e distillati tipici distribuiti in tutto il mondo che al T proponiamo ai clienti che arrivano a Cagliari da Oristano o da New York che al T trovano uno spazio per lavorare e per scoprire le bellezze della Sardegna anche attraverso preziosi assaggi di una terra antica e rigogliosa che profuma di ginepro, mirto e agrumi di Sardegna che diventano drink e cocktail ricercati creati anche grazie alle eccellenze firmate Silvio Carta.

Una masterclass per intenditori dove Giovanni e Pier saranno accompagnati dall’apprezzato sommelier novarese Guido Invernizzi e affronteranno insieme la storia, i diversi metodi di produzione e le peculiarità organolettiche uniche di questi vini e spirits tramite la loro degustazione in purezza, per poi approfondire le tecniche di miscelazione attraverso un intrigante viaggio che ci porterà dall’aperitivo sino all’after dinner, un percorso unico e innovativo. L’appuntamento è per domenica 10 aprile alle 12,30 nei canali Vinitaly 2022.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it