Si è tenuta stamattina la seconda audizione in Senato sul potenziamento della rete ferroviaria del nuorese, convocata dalla VIII commissione Lavori pubblici e Comunicazioni presieduta da Mauro Coltorti del Movimento 5 stelle.

La commissione che ha esaminato nei giorni scorsi la scheda per il potenziamento della ferrovia in provincia di Nuoro realizzata dall’Università di Cagliari, ha visto l’intervento del sindaco Andrea Soddu, collegato in videoconferenza. Il primo cittadino ha ribadito l’esigenza fondamentale di avere “una rete moderna, veloce, al passo con i tempi, che metta in connessione tutte le realtà sarde, soprattutto le zone interne con il capoluogo”.

“La mancanza di un collegamento ferroviario è una grave carenza infrastrutturale che ha influito e continua a influire negativamente sullo sviluppo economico-sociale della Sardegna centro-orientale. La spesa pubblica – è stato l’appello di Soddu – deve essere orientata a farci sentire tutti coesi in un unico progetto di cittadinanza democratica e di parità di diritti. Per questo motivo chiediamo il vostro sostegno”.

A sostegno della tesi del sindaco Soddu sono intervenute anche le senatrici Elvira Evangelista (Italia Viva), Lina Lunesu e Simona Pergreffi (Lega-Psd’Az).

