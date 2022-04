Da qualche giorno la sua abitazione al centro di Monastir era sotto osservazione e nel pomeriggio di ieri i Falchi della Squadra Mobile della Questura di Cagliari sono riusciti ad accedere all’interno con la scusa di dover notificare un atto giudiziario. Così un quarantottenne disoccupato, incensurato, di Monastir, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione i poliziotti hanno rinvenuto numerosi contenitori con all’interno della marijuana per un peso totale di circa 500 gr. oltre a parte di un panetto di hascisc del peso di circa 50 gr., nonché la somma contante di euro 95,00 ritenuta provento di cessioni di droga e tutto l’occorrente per il confezionamento in dosi dello stupefacente. Dopo l’arresto, l’uomo è stato e accompagnato presso il proprio domicilio a Monastir in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.

