Nella notte di Pasqua, a San Sperate, una lite è finita con un ferito per una coltellata al torace. Come racconta L’Unione Sarda, l’uomo sui 57 anni è stato accompagnato d’urgenza dal 118 al Brotzu in gravi condizioni.

Sul fatto indagano i carabinieri, che son stati avvertiti da alcune persone che hanno sentito le urla. L’autore dell’efferato gesto sarebbe già stato individuato.

