Sardegna IT, società in house della Regione nata, tra l’altro, per valorizzare il ruolo di garante dell’efficacia e dell’efficienza del sistema informativo regionale e della qualità delle soluzioni tecnologiche adottate, è in crisi senza che nessuno in Giunta se ne occupi: l’argomento arriva in Consiglio regionale con una mozione depositata da Progressisti e Leu.

“La mozione – spiegano i firmatari – impegna il Presidente della Regione e la Giunta a predisporre un piano di sviluppo per potenziare l’attività della società Sardegna IT srl che ha via via perso la sua mission iniziale, che era quella, tra l’altro, di assicurare capacità di innovazione e di conduzione progettuale individuando anche sul mercato o realizzando soluzioni informatiche idonee a rendere competitivo il sistema informativo regionale”.

“Tutto – aggiungono i gruppi all’opposizione – mentre, per questi compiti, negli anni le direzioni regionali hanno affidato diversi appalti a ditte esterne senza avvalersi delle competenze interne a Sardegna IT. In un periodo in cui gli enti locali lamentano la carenza di tecnici e alte professionalità, pensiamo che l’ingresso dei Comuni nel capitale della società o la sua trasformazione in agenzia a disposizione degli enti pubblici possa contribuire a una ripartenza in diversi settori”.

