Nella top 10 delle destinazioni estive più di tendenza a livello globale, tre sono italiane e di queste, due si trovano in Sardegna: si tratta di Villasimius e San Teodoro, che insieme a San Vito Lo Capo in Sicilia sono tra le mete più ricercate nel primo trimestre 2022. A dirlo è un’analisi elaborata da Airbnb su dati aziendali.

Secondo i numeri della piattaforma tra le più utilizzate per la ricerca di alloggi in cui soggiornare, tre quarti delle notti prenotate in Italia sono per destinazioni entro i 5 km dalle spiagge. Allo stesso tempo, però, cresce maggiormente la ricerca di alloggi per l’entroterra, a più di 100 km dalle coste. I soggiorni a lungo termine raggiungono i massimi storici e rappresentano oggi il 20% delle prenotazioni.

Leggi le altre notizie su