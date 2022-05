Ieri a Cagliari i carabinieri della stazione di San Bartolomeo, al termine di alcuni accertamenti, hanno denunciato per furto aggravato un 50enne di Assemini, senza fissa dimora, disoccupato con precedenti denunce a carico.

Gli operanti attorno alle ore 20,30, su disposizione della centrale operativa di via Nuoro allertata da un 32enne residente a Quartu, sono intervenuti in via Brianza, rintracciando la persona poi denunciata.

L’uomo è stato indicato e riconosciuto dalla vittima grazie alla visione delle immagini della videosorveglianza, quale autore del furto sulla propria autovettura avvenuto due ore prima in via Monsignor Piovella e che lui era riuscito ad osservare per qualche istante, come poco prima denunciato presso la stazione carabinieri di Sant’Avendrace.

