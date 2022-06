“Nell’ambito di una normativa complessa ed in evoluzione, E-Distribuzione e il Gruppo Enel nel suo insieme, vogliono favorire quanto più possibile la creazione delle Comunità Energetiche per accelerare la transizione energetica e la sostenibilità ambientale”.

In merito al servizio del 4 giugno scorso relativo alla Comunità Energetica di Villanovaforru, E- Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione, precisa “di essere in costante contatto con il sindaco Onnis di Villanovaforru, di aver chiarito quale sia la documentazione ancora necessaria che si attende per poter proseguire con le attività di allaccio e resta a disposizione delle strutture comunali per ogni ulteriore chiarimento necessario.”

