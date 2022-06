È stata bonificata la zona adiacente la piscina mai nata di Via Abruzzi a Cagliari. L’area posizionata tra Via Campeda e Via Mandrolisai – in cui erba alta e rifiuti la facevano da padrone – dovrebbe ospitare un centro polivalente per l’offerta di servizi alla persona. Ne dà notizia il consigliere comunale dei Riformatori sardi Alessandro Fadda che lo scorso 21 maggio ha accompagnato il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu in un sopralluogo nel quartiere di Is Mirrionis. In quel giorno il Sindaco, guidato da Fadda, vide alcuni dei tanti problemi strutturali che affliggono le Vie Seruci, Cinquini e Monsignor Piovella.

Il consigliere, tra le tante situazioni a rischio, fece presente al Sindaco la pericolosa condizione della zona adiacente la piscina coperta di Via Abruzzi; erba alta e rifiuti la facevano da padrone. Oggi quell’impegno è stato mantenuto, l’intera area è stata bonificata. Speriamo sia l’inizio di un’attenzione vera verso un quartiere che necessita di un riscatto reale”, conclude Fadda ringraziando il Sindaco e i servizi di competenza.

