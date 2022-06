Oggi martedì 7 giugno alle ore 18, le associazioni DonneAmbienteSardegna, Difensori della natura, Sardegna Pulita e Comitato Globuli Verdi si troveranno sotto i portici del palazzo Comunale di via Roma per consegnare all’amministrazione comunale il Premio Sindaco Motosega 2022. Ci sarà una breve conferenza stampa con la presentazione del Premio. Si ritroveranno associazioni, comitati e tutti i cittadini critici sulla gestione del verde in città.

Intanto oggi un altro albero è crollato: è successo in viale San Bartolomeo e l’albero si è abbattuto su un marciapiede, fortunatamente senza causare danni alle persone. Pochi gionri fa un altro crollo si era verificato in via Tintoretto.

