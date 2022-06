Ieri mattina era andato nella marina di Sarrala, a Tertenia, per prendersi cura del bestiame, quando è stato punto da un’ape e ha iniziato a sentirsi male. L’allevatore Marco Deiana, 32 anni originario di Gairo, ha chiamato subito la fidanzata: “Aiuto sto morendo”, le avrebbe detto. Poi è svenuto.

Quando sono arrivati i soccorritori del 118, allertati dalla famiglia, per il giovane non c’è stato niente da fare. Probabilmente per uno choc anafilattico.

