Anche la Sardegna si prepara all’arrivo di Caronte, il terzo anticiclone africano dell’estate 2022 che a partire da domani fino a venerdì porterà nell’isola temperature sopra 37°, in particolare sul settore centro-settentrionale. Dalla Protezione Civile è arrivato un’allerta meteo per condizioni avverse che sarà in vigore dalle 10 di domani (martedì 21) alle 18 di venerdì 24 giugno. Nell’isola è scattato inoltre da oggi l’allerta giallo per il pericolo di incendio: sarà valido per tutta la giornata.

