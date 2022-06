Sono finalmente iniziati in Via Dante i lavori di posa dei binari della metropolitana leggera. La foto è stata postata nella pagina FB “Cagliari è anche mia”, in cui l’ex consigliere comunale di Cagliari Giovanni Dore azzarda un sondaggio.

Secondo voi, la nuova tratta verrà inaugurata:

a) nel 2023 b) nel 2024 c) in data imprecisata, ma comunque prima del ponte ciclopedonale di Su Siccu.

