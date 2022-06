Su 14 dipendenti presenti sul luogo di lavoro 2 lavoravano in nero. Per questo i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno compiuto delle verifiche presso un noto ristorante cinese del centro di Cagliari, adottando infine un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. È stato calcolato infatti che il 14% dei lavoratori presenti al momento del controllo operavano in maniera totalmente clandestina, pertanto è stata adottata la misura prevista dall’articolo 14 del decreto legislativo 81 del 2008, Testo Unico sul Lavoro. Sono state altresì elevate sanzioni amministrative per complessivi 9700€. Le autorità amministrative competenti sono state informate.

