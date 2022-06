Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 giugno un’automobile condotta da un uomo si è ribaltata pericolosamente in viale Merello, a Cagliari.

Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente: l’auto, una Fiat 600, per cause ancora da accertare procedeva in discesa il tratto del viale, intono all’una di notte, quando all’altezza della prima mezza curva ha perso aderenza con il terreno e ha iniziato a rotolare su se stessa (come si può vedere nella foto di Alessandro Congia).

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Municipale, squadre del Vigili de Fuoco è un’ambulanza che ha trasportato il ferito al Santissima Trinità di Cagliari.

