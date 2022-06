È ancora da chiarire la dinamica dell’incidente stradale avvenuto ieri mattina sul Ponte Vittorio, a Cagliari, dove un uomo di 70 anni è caduto da uno scooter su cui si trovava ma, da quanto emerso, come passeggero.

L’uomo è stato ritrovato dai Vigili del fuoco nello spartitraffico centrale, in mezzo a dei pezzi metallici, e trasportato al Brotzu in codice rosso. Il mezzo, invece, è stato trovato cento metri più avanti, nella rotatoria in direzione Poetto.

In corso le indagini per la ricerca del conducente e la ricostruzione del fatto.

