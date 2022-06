A bordo della Fred Olsen, nave turistica battente bandiera britannica salpata dal porto di Cagliari, ci sono 170 passeggeri positivi al Covid su 600. La Capitaneria di Tangeri ha deciso quindi di respingere l’attracco.

A darne la notizia è il quotidiano arabo Alyaoum24. Non sarebbe la prima volta che il Marocco rifiuta un arrivo via mare per Covid. L’ultimo caso è del 7 giugno scorso, quando la nave da crociera tedesca Mein Schiff Herz non è potuta entrare nel porto turistico di Tangeri per lo stesso motivo.

