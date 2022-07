Con il suo patrimonio di 219 miliardi di dollari è considerato da Forbes l’uomo più ricco del mondo. E’ Elon Musk, amministratore delegato della compagnia automobilistica Tesla e della compagnia aerospaziale Space X. Secondo un’indiscrezione de L’Unione Sarda, Musk sarebbe intenzionato a trascorrere le vacanze in Sardegna prendendo in affitto una sontuosa villa in Costa Smeralda con 4mila metri quadri di giardino e vista sull’arcipelago de La Maddalena. Secondo il quotidiano l’agenzia per la sicurezza di Elon Musk starebbe verificando se la proprietà nel mirino del magnate ha i requisiti necessari a garantire la riservatezza e l’incolumità del Paperon de’ Paperoni. Musk è stato è stato indicato da Forbes come la persona più ricca del mondo. Il fondatore di Amazon Jeff Bezos lo segue a distanza con un patrimonio di “soli” 171 miliardi.

