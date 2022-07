Già da qualche giorno si attendeva la conferma. Ora è ufficiale: Pavoletti resterà in campo a giocare per il Cagliari fino al 2024.

C’era da aspettarselo: l’attaccante livornese ha comprato casa nel capoluogo sardo, a sottolineare lo stretto legame con la Sardegna manifestato sin dal primo giorno che ci ha messo piede. Nella giornata di ieri ha rinnovato il contratto per i prossimi due anni, senza dubbio da leader del gruppo.

Dall’agosto del 2017, quando si trasferì dal Napoli al Cagliari, ha giocato 141 partite e segnato 38 gol, molti dei quali di testa, il suo “marchio di fabbrica”. Dopo la retrocessione non ci ha pensato due volte e si è subito detto pronto a restare in Sardegna, proponendo lui stesso di spalmarsi l’ingaggio in più stagioni. L’obiettivo è chiaro: portare la squadra dove merita di stare, in Serie A.

Nel pomeriggio, alle 16, l’attaccante di trentatré anni interverrà in conferenza stampa alla Domus.

