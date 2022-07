Tragico incidente questa mattina, poco dopo le 11, nei pressi del parcheggio della spiaggia Li Junchi, a Badesi. Una donna è stata investita e uccisa da un’auto. Con lei anche un’altra donna a bordo del mezzo, che è rimasta ferita. Sul posto l’elisoccorso e una ambulanza del 118 di Valledoria.

Secondo quanto si apprende, l’autista di un Audi Q5 ha perso il controllo della sua auto, per cause in corso di accertamento, andando a urtare contro cinque veicoli parcheggiati. Dentro una di queste, c’erano le due donne: una torinese di 75 anni, che è deceduta, mentre l’altra, 73 anni di Cagliari, si trova cosciente in ospedale.

