Il cantante di origini sarde Mahmood, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, avrebbe dovuto esibirsi al Teatro comunale di Iglesias la prossima domenica 31 luglio. Poche ore dopo aver dato l’annuncio, l’evento era già soldout: 6mila biglietti per assistere all’unica tappa sarda del tour Ghettolimpo.

Qualcosa però è andato storto. Nella serata di lunedì 25 luglio lo stesso Mahmood pubblica un video sui suoi social in cui annuncia che la data, tanto attesa dai fan isolani, è stata annullata. La ragione? Un’infiammazione alle corde vocali, come dice il cantante, che spera in una nuova data da definirsi.

Subito scoppia la polemica: dall’opposizione comunale c’è chi lamenta il fatto che 380mila euro spesi per un concerto siano troppi rispetto ai problemi da risolvere nella cittadina: sanità in primis. Altri al contrario sostengono che un evento del genere avrebbe generato un importante indotto per il Comune di Iglesias. C’è poi chi, ironicamente, chiede al sindaco Mauro Usai di “non mollare” e rilancia la posta in gioco: vogliamo Vasco Rossi, anzi no, i Green Day!

Immediata la replica del primo cittadino iglesiente: “Qualcuno ancora non ha compreso che non si tratta della sola cancellazione di un concerto – afferma Usai – ma di un’occasione persa, unica per la città e importante quanto tutto il resto”. E poi si rivolge direttamente agli esponenti all’opposizione dei Cinque Stelle: “Ho letto di un attacco sconclusionato del capogruppo del M5S contro i concittadini delusi per l’accaduto e indifferenti invece ai problemi della sanità. Questo ci dà la misura dell’inconsistenza politica di questa discussione”.

