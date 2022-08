Stanotte all’una circa a Gonnesa i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias hanno tratto in arresto un 41enne allevatore del luogo, noto ai militari stessi per vicende pregresse.

Attorno alle ore 21,30 precedenti, presso l’agriturismo “Piedra del Sol” sito in località Morimenta di Gonnesa, per futili motivi riconducibili al rifiuto di somministrazione di bevande alcoliche per non acuire un evidente stato di alterazione psico-fisica, andato su tutte le furie, l’uomo aveva minacciato con un coltello la titolare dell’esercizio pubblico, nonché il 24enne figlio della donna.

Nel proseguo dell’animata discussione, lo sgradito avventore era montato a bordo di un trattore di sua proprietà con il quale aveva ribaltato l’autovettura Fiat Bravo, intestata al figlio della titolare, spingendola sul muro di confine del ristorante, con grave danneggiamento sia del mezzo che dell’immobile.

L’arrestato, dopo la redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di residenza, in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it