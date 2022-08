Sono terminate le attività relative al primo anno scolastico del progetto triennale “Storie e Memorie” attuato dalla rete Fri.Sa. Li. World Group of Schools grazie al contributo determinante della Regione Autonoma della Sardegna che ha creduto in un’iniziativa dal forte significato culturale. Fri.Sa. Li. è la rete nazionale di scuole, riconosciuta dal MIUR che costruisce scambi scolastici internazionali ed è fondata da istituti scolastici della Sardegna, della Liguria, del Friuli Venezia Giulia e Piemonte.

“Storie e Memorie” è una ricerca sull’immigrazione italiana del Secondo dopoguerra che colleziona interviste e storie di italiani all’estero e con l’intenzione di analizzare l’integrazione delle comunità italiane nel mondo e l’evoluzione della cultura italiana nei Paesi presi ad esame. Nasce dalla Biblioteca del Senato della Repubblica e impegnerà i ragazzi nella ricerca sul campo in Canada, Stati Uniti, Australia e Argentina. La prima delegazione di studenti ha appena fatto ritorno dagli Stati Uniti, New York City, Washington D.C. e Boca Raton in Florida e dall’Australia, Brisbane-Queensland.

Per tutti l’esperienza è durata dal 9 luglio al 30 luglio. In tutto sono partiti 60 studenti, accompagnati da 24 docenti.

Le attività sono state rese possibile grazie agli accordi firmati da una delegazione del comitato tecnico scientifico Storia e Memorie e la Rete Fri.Sa.Li nel corso della missione svoltasi lo scorso mese di aprile insieme alla rete consolare italiana negli USA in accordo con il Ministero degli Affari Esteri. In quell’occasione, la delegazione era stata ricevuta dall’Ambasciatrice d’Italia a Washington, Mariangela Zappìa, dal Console Generale a New York, Fabrizio Di Michele, e dal Console Generale a Miami Cristiano Musillo. Quegli accordi hanno dato vita all’iniziativa che si è appena conclusa.

Una missione analoga si è svolta in Australia, dove una delegazione composta da Gianni Marilotti e Francesco Giacobbe (Senato della Repubblica), Raffaele Franzese e Oldino Cernoia (Fri.Sa.Li. World) ha siglato un accordo con il governo del Queensland per il rinnovo quinquennale del rapporto di collaborazione tra il Governo australiano e la rete Fri.Sa.Li. I componenti della delegazione sono stati ricevuti dal Console a Brisbane, Luna Marinucci, dal Console ad Adelaide, Adriano Stendardo, e dal Console Generale a Melbourne, Hanna Pappalardo.

Nel corso dell’anno, sempre in collaborazione con il Progetto Storie e Memorie, la Rete Fri.Sa.Li. ha portato avanti altre iniziative, tra cui il progetto “Cittadinanza e Costituzione”, la cui fase finale si è svolta sempre nel mese di aprile ad Aqui terme. L’edizione 2023 si svolgerà a Cagliari, presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele.

