Il Cagliari si prende i tre punti nella quarta giornata di campionato di Serie B. A cadere alla Unipol Domus è il Modena: l’1-0 finale è servito dalla premiata ditta formata da Nahitan Nandez (assist) e Marko Rog (gol). Ma i rossoblù hanno sciupato una montagna di occasioni che avrebbero potuto irrobustire la differenza tra le due squadre.

Come al solito i ragazzi di mister Liverani hanno comandato il gioco e in tante occasioni si sono trovati davanti alla porta avversaria. Alla fine sono stati ben 23 i tiri verso lo specchio, con Lapadula e Mancosu e Altare e Pavoletti e Deiola poco efficaci davanti al portiere avversario, spesso decisivo con le sue parate.

Il Modena ci ha provato di tanto in tanto, sospinta in particolare Falcinelli e Gargiulo: quest’ultimo per due volte ha dato l’impressione del pareggio. Al di là di sporadiche occasioni avversarie, il Cagliari ha rischiato veramente poco e tenuto il pallino del gioco, comandando in lungo e in largo.

Alla fine decide il confronto il gol di Rog al termine di una azione in verticale che ha coinvolto Nandez, Lapadula e Mancosu. La marcatura issa i rossoblù al terzo posto temporaneo, in attesa che vadano in scena anche le altre gare del quarto turno.

TABELLINO

CAGLIARI-MODENA 1-0

CAGLIARI (4-3-2-1): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Obert (68′ Barreca); Rog (68′ Deiola), Viola (90′ Luvumbo), Makoumbou; Nandez (83′ Nandez), Mancosu; Lapadula (68′ Pavoletti). A disposizione: Aresti, Ciocci, Carboni, Dossena, Kourfalidis, Lella, Millico, Pereiro. Allenatore: Liverani

MODENA (4-4-2): Gagno; Coppolaro (46′ Oukhadda), Cittadini (72′ Silvestri), De Maio, Ponsi (59′ Azzi); Panada (52′ Battistella), Magnino, Gargiulo, Tremolada (46′ Mosti); Falcinelli, Diaw. A disposizione: Narciso, Duca, Bonfanti, Giovannini, Renzetti, Piacentini. Allenatore: Tesser

Arbitro: Baroni di Firenze

Rete: 28′ Rog

(Foto credit: Cagliari Calcio)

