“Il caro benzina colpisce trasversalmente tutte le categorie ed è necessario intervenire nuovamente, tagliando le tasse sui carburanti”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia e candidato alle elezioni del 25 settembre per la Camera dei deputati.

“Tra le categorie penalizzate – ha aggiunto Cappellacci – rientra anche una della quale si parla poco: i lavoratori dei benzinai, che si trovano tra l’incudine dei rincari e il martello del calo dei consumi. Occorre subito un nuovo taglio delle accise per soccorrere tutte le categorie che in via diretta o indiretta subiscono le conseguenze del carp-carburante”.

