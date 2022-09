L’autore Matteo Porru sarà presto ospite della biblioteca dell’aeroporto di Cagliari: il suo nuovo monologo “India nove tre sette cinque” verrà presentato al pubblico venerdì 9 settembre alle 18,30 negli spazi della Cagliari Airport Library.

“Portare ‘India nove tre sette cinque’ all’aeroporto di Cagliari chiude un cerchio che si è aperto quando qui, da bambino, venivo ogni mercoledì a vedere gli aerei, e l’ho fatto per anni. Mi appiccicavo alle vetrate e seguivo con lo sguardo le tante ali che si staccavano da terra. Questo è il posto in cui ho scoperto e coltivato la più grande passione della mia vita e, in un certo senso, il posto che mi ha fatto capire i miei sogni. È come tornare a casa, una casa speciale”, ha spiegato Porru.

La passione per il volo dell’autore, le sue esperienze ai comandi e le sensazioni connesse alla realizzazione dei suoi sogni di bambino saranno al centro del monologo presentato da Porru al pubblico della Cagliari Airport Library.

Manuel Etzi, a sua volta pilota e scrittore, introdurrà il monologo nel consueto contesto della rassegna “In viaggio verso”, serie di eventi concepiti dalla Cagliari Airport Library per promuovere il dibattito culturale attraverso la condivisione del viaggio interiore che, decollando dall’aeroporto, atterra su spazi e idee sempre diversi.

Partire “In viaggio verso” India nove tre sette cinque con Matteo Porru è semplice: l’evento è aperto a tutti e gratuito.

