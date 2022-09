Nessun silenziatore. La presidenza della prima Commissione prende posizione contro la polemica innescata dall’opposizione al Comune di Carbonia che metteva sotto accusa la proposta avanzata dall’esecutivo per la modifica del regolamento che disciplina i lavori dell’assemblea comunale.

“In merito alla nota stampa pubblicata sul giornale locale in data odierna e sui giornali online e canali Social in data 13 settembre 2022, a firma dei gruppi Articolo 1 e Movimento 5 Stelle, in riferimento alla proposta di modifica del Regolamento del Consiglio Comunale, la Presidenza della I Commissione consiliare ritiene doveroso precisare che l’atto presentato dalla Giunta sia oggetto di studio e approfondimento condiviso da parte di tutti i consiglieri – si legge in una nota -. Proprio per questo motivo l’atto è stato rinviato in attesa che la I Commissione completi l’esame del testo ed avanzi eventuali proposte di modica.

Appare fuori luogo, fa sapere la Presidenza della I Commissione, la presa di posizione di Articolo 1 e Movimento 5 stelle, in quanto in un’ottica di collaborazione e condivisione si sta predisponendo un testo che accoglie anche alcune osservazioni che arrivano dai loro gruppi.

“La proposta di modifica presentata – precisa l’assessorato agli Affari Generali – risulta conforme a quanto previsto dall’articolo 13 comma 1 dello Statuto comunale, secondo cui viene contemplato che la Giunta svolga attività di impulso e proposta nei confronti del Consiglio”.

