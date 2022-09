Un Fabio Liverani arrabbiato ma anche in parte soddisfatto quello che ha raggiunto la sala stampa della Unipol Domus di Cagliari. Nonostante la sconfitta per 1-0 col Bari, il tecnico rossoblù ha trovato dei positivi spunti di riflessione.

“Abbiamo fatto una buona gara, siamo stati equilibrati. Radunovic non ha fatto una parata” ha provato a spiegare il tecnico rossoblù, “Se analizzo i 90’ dico che non meritavamo di perdere. Quando ci siamo mossi bene, abbiamo fatto girare la palla più velocemente, siamo arrivati meglio in porta“.

È mancata però attenzione sul gol e poca lucidità nel fraseggio. “Siamo mancati tecnicamente. Negli ultimi venti metri non trovavamo la giocata che ci serviva. Ci è mancata l’attenzione. Oggi siamo stati confusionari e questo non va bene. Con l’uomo in più devi giocare di squadra e invece abbiamo giocato con i singoli. Mi auguro che questa sconfitta diventi uno stimolo da qui in avanti. Durante la sosta lavoreremo per crescere“.

(Foto credit: Cagliari Calcio)

