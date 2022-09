Cibi conservati in frigoriferi lerci in mezzo agli insetti e alle blatte. Dispense in condizioni igieniche pessime e senza la necessaria autorizzazione sanitaria. Lo ha scoperto nei giorni scorsi il Nas dei Carabinieri, che ha sospeso l’attività di un ristorante abusivo di Cagliari.

Il controllo – si legge in una nota dei Carabinieri – è avvenuto nell’ambito dell’operazione “Estate tranquilla” avviato dai militari del Nucleo anti-sofisticazione in tutta Italia a partire dallo scorso giungo, che ha visto il controllo a tappeto di oltre 10 mila locali in tutta la Penisola, con quasi 3500 irregolarità accertate e oltre 5 mila sanzioni per oltre 3 milioni e mezzo di euro (sono state sequestrate oltre 40 tonnellate di alimenti chiuse o sospese circa 240 aziende irregolari).

Oltre alla sospensione del locale abusivo cagliaritano il carabinieri del Nas hanno provveduto al sequestro del cibo, circa 200 chili di alimenti (pasta fresca congelata, carne, pesce, prodotti di pasticceria e creme).

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it