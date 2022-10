Questa notte è divampato un incendio in un’abitazione a Uras. L’episodio è avvenuto attorno all’una in un appartamento al primo piano, in via Verdi, che è stato evacuato insieme a quelle attigue dell’Area in via precauzionale.

Nel momento in cui è scoppiato il rogo, in casa erano presenti madre, padre e i sei figli. L’incendio ha interessato una facciata e il balcone dell’abitazione. La famiglia è scappata all’esterno e ha dato l’allarme.

Sul posto i carabinieri e i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza alcune bombole di Gpl che si trovavano nel balcone. Dopodiché è intervenuto anche il sindaco di Uras, Samuele Fenu.

L’abitazione è stata messa in sicurezza e la famiglia verrà ospitata in un b&b.

Secondo i primi accertamenti, all’origine del rogo ci sarebbe un corto circuito.

