Domani alle 12,30 all’Aou di Sassari apre lo Spazio Arcobaleno. Si tratta di un’area per conciliare lavoro e tutela della genitorialità, dove mamme e papà possono trascorrere del tempo con i loro bambini e trovare un valido appoggio, anche per allattare i bimbi oppure soltanto per cambiare il pannolino dei loro piccoli.

L’apertura della Spazio Arcobaleno sarà preceduta da un convegno nell’Aula magna dell’Università di Sassari, in piazza Università.

