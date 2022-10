La Dinamo Women liquida Kortrjik e si qualifica in Eurocup

La Dinamo Women liquida Kortrjik e si qualifica in Eurocup

Per le ragazze di Restivo è stata una formalità. Non hanno giocato con lo stesso cinismo della sfida d’andata ma hanno tenuto in maniera solida il vantaggio dall’ inizio alla fine, senza mai soffrire davvero.