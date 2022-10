Una lite che stava per finire in tragedia, quella di ieri notte a Domusnovas, dove un uomo di 49 anni è finito in ospedale in seguito alla ferita riportata alla gamba a causa di due fucilate.

Secondo quanto si apprende dalla ricostruzione degli agenti del Commissariato di Iglesias, sarebbe stato il padre dell’uomo, 78 anni, a sparare.

I vicini, allarmati dai colpi di fucile, hanno contattato immediatamente le forze dell’ordine e il 118 di Iglesias, che ha trasportato il ferito all’ospedale Sirai di Carbonia. Non sarebbe in pericolo di vita.

Nel frattempo, il padre 78enne è stato sentito al Commissariato di Iglesias.

Sul posto anche la Scientifica per i rilievi dentro e fuori l’abitazione.

