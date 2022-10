In Sardegna non si ferma il desiderio di comprare casa. Nonostante quest’anno i prezzi sul mercato siano aumentati del 5,29% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si continua a preferire l’acquisto rispetto all’affitto. Nel mese di settembre 2022, infatti, come riporta un’analisi di Immobiliare.it, sono stati richiesti in media 2.268 euro al metro quadro rispetto ai 2.154 euro di settembre 2021.

Il trend dell’economia e l’aumento dei tassi di interesse stanno però cambiando lo scenario anche se gli effetti saranno evidenti più avanti, in particolare sulla disponibilità di spesa che i potenziali acquirenti metteranno sul tavolo per acquistare la casa.

In particolare, nell’Isola, come riporta l’analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, è il trilocale a farla da padrona. In tutte le città maggiori, infatti, è la tipologia più richiesta con in testa Oristano, che registra il 63% delle preferenze. Seguono Olbia (61,9%), Sassari (57,7%) e Cagliari (51,1%).

Il bilocale piace soprattutto a Olbia (27,3%) e a Oristano (26,9%). Cagliari e Sassari, invece, preferiscono spazi più ampi: qui il quadrilocale registra rispettivamente il 22,1% e il 21,3% delle preferenze, mentre il bilocale è soltanto in terza posizione con il 21,7% e il 18,4% delle scelte.

Crolla l’opzione monolocale che, dopo la pandemia, ha perso definitivamente il suo fascino. La percentuale più alta si registra a Cagliari con il 2,4% delle preferenze, comunque più basso rispetto alle altre tipologie – compreso l’appartamento da 5 locali che conta il 2,7% delle scelte. Seguono Sassari e Olbia (1,4%), e Oristano con lo 0,4%.

