Dopo il crollo dell’edificio universitario in via Trentino di martedì scorso, questa mattina si è registrato il cedimento dal soffitto di una piccola porzione di cartongesso nella sede degli uffici Erasmus, in via San Giorgio 12.

Al momento del fatto erano presenti due impiegati, rimasti illesi.

Il locale, come riporta lal direzione dell’ufficio Ismoka, resterà temporaneamente chiuso a tutto il personale. La decisione è arrivata dal personale tecnico dell’Università in attesa di analisi più approfondite e delle riparazioni.

Nel frattempo sono in corso le verifiche per accertare le cause del cedimento.

