I carabinieri della Compagnia di Sanluri hanno arrestato un 31enne di Samassi, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale, porto e detenzione di arma clandestina e munizionamento, e danneggiamento aggravato dell’automobile dei Carabinieri.

Tutto è accaduto nella notte di martedì 26 ottobre. Il ragazzo, per via dell’alta velocità, era stato intercettato dai carabinieri di Lunamatrona. Incurante, non si era fermato all’alt, ed anzi aveva proseguito la corsa raggiungendo la velocità di circa 150 km/h.

La centrale operativa della Compagnia CC di Sanluri, a quel punto, ha fatto convergere nella zona altre pattuglie e, dopo un inseguimento di alcuni chilometri lo hanno raggiunto. Il 31enne ha comunque speronato una pattuglia e nella corsa ha lanciato dal finestrino un fucile semiautomatico, calibro 12.

I Carabinieri, fortunatamente solo lievemente feriti nell’incidente provocato dal soggetto, con l’aiuto di un’altra pattuglia del NORM, lo hanno bloccato e ammanettato.

L’arma è stata ritrovata e all’interno dell’auto sono state rinvenute 9 cartucce a palla e pallettoni. L’auto utilizzata era sprovvista di copertura assicurativa ed è stata sequestrata, il fuggitivo era privo di patente di guida.

