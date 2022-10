“Un presidio di legalità a tutela delle ricchezze dell’ambiente sardo”. Così il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas si è rivolto agli agenti del CFVVA, nel giorno della festa del Corpo in cui si ricorda il Patrono dei Forestali san Giovanni Gualberto.

La cerimonia si è svolta nella Cattedrale di Oristano, alla presenza delle autorità civili e religiose, e vi hanno partecipato anche gli assessori Gianni Lampis, Quirico Sanna, Gabriella Murgia, Valeria Satta.

“Per una regione che, come la Sardegna, ha nel suo patrimonio ambientale uno dei più grandi tesori, ammirati e invidiati dal mondo, il Corpo Forestale rappresenta un elemento prezioso e imprescindibile. La tutela del patrimonio ambientale è uno dei principali obiettivi della Giunta che presiedo, che guarda al Corpo Forestale Regionale con un’attenzione e una cura del tutto particolari. Per questo, ho voluto che il riferimento diretto del Corpo fosse proprio la Presidenza della Regione, come dagli stessi agenti più volte, negli anni, richiesto e sollecitato”, ha detto il Presidente Solinas.

