Dal 6 aprile 2023 Cagliari sarà collegata direttamente a Firenze. Lo ha annunciato oggi la compagnia aerea Volotea. Il collegamento, che avrà fino a 4 frequenze a settimana (ogni martedì, giovedì, sabato e domenica) nei periodi di maggiore traffico, prevede un’offerta complessiva di oltre 33.000 posti, pari a 212 voli.

Il nuovo volo per la Toscana si affiancherà ai classici collegamenti Volotea in partenza dall’aeroporto Mario Mameli, per un totale di 12 destinazioni collegate, 6 in Italia e 6 all’estero.

“Volotea continua ad investire nel territorio sardo e, dopo essersi assicurata nei mesi scorsi la connettività delle comunità locali con il resto della penisola attraverso la gestione della continuità territoriale, scende in pista con un nuovo volo domestico che accorcia le distanze fra Cagliari e Firenze, la città nobile – ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Grazie alla nuova rotta, i viaggiatori in partenza da Cagliari potranno organizzare una vacanza o uno short-break alla scoperta di Firenze, fra arte, storia e bellezza rinascimentale. Inoltre, non va dimenticato che con il nuovo collegamento faciliteremo il traffico di viaggiatori incoming, desiderosi di raggiungere la Sardegna, visitandone le bellezze e sostenendone così l’economia locale”.

Diventano così 12 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Cagliari, 6 in Italia (Milano Linate, Napoli, Roma Fiumicino, Torino, Verona e Firenze – Novità 2023) e 6 all’estero, 1 in Spagna (Bilbao) e 5 in Francia (Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa).

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it