Nel corso degli scorsi giorni, l’Associazione Allevatori della Sardegna aveva lamentato per mezzo stampa la mancata erogazione dal mese di luglio delle risorse verso i propri dipendenti.

Nel mezzo era stata tirata in ballo l’agenzia Laore, che ha voluto spiegare al meglio la situazione e soprattutto voluto spazzare via ogni dubbio sul pagamento degli stipendi ai propri dipendenti.

Questa la nota di rettifica arrivataci, che pubblichiamo integralmente:

“Laore Sardegna corrisponde regolarmente gli stipendi ai propri dipendenti.

È sensibile, peraltro, alle situazioni in cui versano i lavoratori dell’Associazione Allevatori Regione Sardegna (AARS) fin da quando la Giunta Regionale a giugno 2021, con la deliberazione n. 25/39, ha trasferito all’Agenzia le somme per le attività di rilevanza per il sistema allevatoriale regionale svolte dall’AARS, ed ha continuato ad operare in tale direzione anche dopo il passaggio delle competenze all’Agenzia regionale Agris Sardegna, ad aprile 2022, avvenuto con L.R. 11 aprile 2022, n. 8.

Il percorso che ha visto Laore Sardegna assumere il compito di gestione ed erogazione degli aiuti a favore dell’AARS risale alla convenzione che regolamenta le modalità di rendicontazione dell’attività svolta da parte dell’Associazione per consentirne il conseguente pagamento. Nell’ottica di tale convenzione Laore Sardegna ha operato puntualmente secondo le norme”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it