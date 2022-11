“Il rispetto reciproco, il rifiuto della violenza, il contrasto verso ogni forma di discriminazione, brutalità e sopruso rappresentano un traguardo da raggiugere e conquistare per rendere la nostra società moderna, inclusiva, libera”.

Lo ha detto il Presidente della Regione, Christian Solinas alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, rivolgendo un pensiero a tutte le donne, in particolare alle donne sarde.

“La Regione rinnova il suo impegno in una battaglia di civiltà per la difesa dei diritti delle donne con misure di contrasto e prevenzione – prosegue il Presidente – Sul territorio opera attivamente, attraverso i centri antiviolenza e le case d’accoglienza, per assicurare alle donne vittime di maltrattamenti ascolto e accoglienza”.

Sono stati raddoppiati i finanziamenti destinati a queste strutture: 2 milioni di euro contro il milione dell’anno precedente. In più sono state stanziate risorse per le spese legali e per l’inserimento lavorativo, e dato piena attuazione al reddito di libertà.

