Nel bagaglio in stiva teneva 15 chili di carne e formaggi non a norma. Fermato un passeggero albanese all’aeroporto di Olbia, in partenza per Roma Fiumicino.

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Sassari, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia, hanno trovato nella valigia dello stesso formaggio vaccino e carne di manzo senza etichettatura che ne attestasse origine, specie, e relativa certificazione fitosanitaria.

Gli alimenti sono stati sequestrati in attesa delle analisi igienico-sanitarie del fitopatologo dell’assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Sardegna per evitare che nel territorio dell’Unione europea vengano introdotti organismi nocivi contenenti agenti patogeni infestanti.

