È morto questa mattina nella sua abitazione a Macomer a causa di un incendio. La vittima è un uomo di 74 anni, il cui corpo carbonizzato è stato ritrovato in seguito all’allarme dei vicini.

Sul posto i medici del 118 e la guardia medica, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

In corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Macomer e dei Vigili del fuoco per chiarire l’origine del rogo e le cause della morte.

