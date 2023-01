Per ottenere il passaporto o rinnovarlo a Cagliari bisogna aspettare tempi lunghissimi per avere l’appuntamento in Questura. Si parla di mesi. Una situazione assurda per chi ha necessità di ottenere con urgenza il documento, che ha iniziato a verificarsi da quando, lo scorso aprile, è stato introdotto il sistema delle prenotazioni online che ha rallentato tantissimo i tempi rendendo le procedute estremamente farraginose.

Per questo la parlamentare cagliaritana Francesca Ghirra ha presentato una interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Dal 4 aprile 2022 l’Ufficio Passaporti ha introdotto il sistema delle prenotazioni online per le domande di rilascio dei passaporti elettronici”, scrive Ghirra -. In alcuni casi, per esempio gli uffici di Quartu Sant’Elena, Carbonia e Iglesias, si tratta dell’unica ed esclusiva modalità attraverso cui presentare le domande”.

“Tale innovazione avrebbe dovuto garantire agli utenti tempi precisi in cui formalizzare la richiesta e ottenere il documento – aggiunge la parlamentare cagliaritana -. In realtà si registrano attese lunghissime in molte realtà territoriali: a Cagliari, ad esempio, occorre aspettare oltre sei mesi solo per presentare la domanda; se si tratta di minori, poi, l’attesa è ancora più lunga”.

“Questa situazione, oltre a determinare una forte disomogeneità tra territori, limita in maniera intollerabile la libertà di circolazione dei cittadini che risiedono in certe specifiche aree territoriali e devono viaggiare per motivi di salute, di lavoro o anche unicamente per motivi di svago. Ho presentato un’interrogazione al Ministro dell’Interno per sapere come intenda intervenire per garantire ai cittadini la libertà di movimento e ripristinare tempi celeri per l’emissione dei passaporti”.

