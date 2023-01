Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio a Olbia, in via Escrivà. Coinvolte tre auto in un tamponamento dovute ad un sorpasso azzardato, due le persone ferite.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Olbia grazie alle ambulanze del 118. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la carreggiata.

